Advocaten laten Trump in de steek week voor impeachment-proces

Donald Trump heeft zijn 5 belangrijkste advocaten zien vertrekken. Het proces tegen Trump wegens het aanzetten tot opstand begint op 8 februari.

Aan senatoren zal worden gevraagd of ze hem willen veroordelen op grond van de beschuldiging dat hij op 6 januari een opstand veroorzaakte in het Capitool, waarbij vijf mensen stierven.

Het vertrek zou onder andere te maken hebben met onbetaalde rekeningen

Volgens CNN wilde Trump dat de advocaten beweerden dat er massale verkiezingsfraude is gepleegd en dat hij eigenlijk de verkiezingen had gewonnen. Daar hadden de advocaten geen zin in