“Trump is gelukkig”

“De president was in een zeer goede bui toen hij vertrok uit het Witte Huis. Hij was opgelucht”, zegt naaste medewerker Jason Miller, die met de ex-president naar Florida is verhuisd. “De emoties liepen over het hele spectrum. Sommige mensen waren erg verdrietig, maar er was ook een gevoel van trots over de meest succesvolle eerste termijn in de geschiedenis van de Amerikaanse president was.”

“Dit was de eerste keer in jaren dat ik de president echt ontspannen zag. Slechts 45 andere mensen in de geschiedenis van de VS hebben ervaren hoe het is om de wereld op hun schouders te hebben. . . en om weer uit te kunnen ademen, wetende dat het voor het komende vier jaar niet allemaal op jouw bord lukt.”

“Hij geniet van de zon, hij golft en hij ontmoet oude vrienden. En hij denkt na over zijn politieke toekomst.”

Volgens Miller, een vertrouweling van Trump, die niet per se de waarheid spreekt, is Trump een blij mens, zeker ook dankzij zijn Twitterverbod.

‘De president heeft gezegd dat hij zich nu gelukkiger voelt dan ooit tevoren. Hij zei dat het eigenlijk goed is niet op sociale media actief te zijn en dus ook geen last te hebben van al die haat”