Hoogleraar noemt appjes Baudet strafbaar en geen grap: ‘We hebben het ook niet over de grapjes van de Ku Klux Klan’

De appjes waarin Baudet onder meer spreekt over een IQ-verschil tussen rassen zijn duidelijk strafbaar. Daar is geen twijfel over, zegt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans in Trouw.

In de appjes die EW (voorheen Elsevier) in handen kreeg, wordt ook gesproken over ‘negers’ en er waren homofobe berichten. Volgens de hoogleraar is er zeker sprake van racisme, maar dat wil niet zeggen dat vervolging mogelijk is. “De vraag is of de uitspraken in de openbaarheid zijn gedaan.”

Baudet zelf voert inderdaad ter verdediging aan dat hij de uitlatingen deed in de privésfeer. “Als de groep wordt gebruikt voor het bereiken van kiezers en het karakter heeft van een partijblaadje, dan kun je spreken van openbare informatie.” En kan justitie dus wel ingrijpen.

Baudets secondant Wybren van Haga stelde dat ‘dit soort uitingen in hoge mate filosofisch en als grap bedoeld zijn’. Onzin, vindt Voermans. “Dan kunnen we het ook hebben over de filosofie en de grapjes van de Ku Klux Klan. Het maakt niet uit of de opmerkingen al dan niet grappig bedoeld zijn.”