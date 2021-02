Studie: VS had 40 procent van coronadoden kunnen voorkomen

Bijna 470.000 Amerikanen zijn tot nu toe overleden aan het coronavirus. Dat hadden er 40 procent minder kunnen zijn, als je de cijfers vergelijkt met andere landen.

Dat concludeert een commissie van The Lancet die het coronabeleid van oud-president Trump onderzocht. Commissielid dr. Mary T. Bassett van Harvard University zegt tegen de Guardian: “De VS heeft het heel slecht gedaan in deze pandemie, maar dat kan niet alleen worden toegeschreven aan het beleid van Trump. Het heeft ook te maken met een falende samenleving. Dat wordt niet opgelost door een vaccin.”

De commissie, bestaande uit 33 wetenschappers en experts uit de VS, het VK en Canada, veroordeelt Trumps respons op Covid-19, maar benadrukt dat het land de pandemie inging met een ingezakte publieke zorginfrastructuur. Tussen 2002 en 2019 zijn de zorguitgaven in de VS afgenomen van 3,21 procent naar 2,45 procent. Dat is ongeveer de helft van het zorgaandeel in de totale uitgaven in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Om uit te rekenen hoeveel coronadoden er in de VS konden worden voorkomen heeft de commissie het gemiddelde sterftecijfer genomen van de andere G7-landen – Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het VK – en vergeleken met de Amerikaanse cijfers.

Ook ontdekte de commissie in een andere vergelijking dat als de Amerikaanse levensverwachting gelijk was aan die van de andere G7-landen er 461.000 minder Amerikanen zouden zijn overleden in 2018.

De studie plaatst de huidige situatie in de VS in een historische context van meer dan 40 jaar neoliberaal beleid dat heeft geleid tot tal van problemen: van de drugsoorlog en het grote aantal gevangenen tot de grote sociale ongelijkheid en problemen in de zorg.