Trump wordt vervolgd wegens verkiezingsfraude

De officier van justitie in Georgia stelt een vervolging in tegen ex-president Donald Trump wegens verkiezingsfraude. Trump voerde op 2 januari een lang telefoongesprek met staatssecretaris van Georgia Brad Raffensperger.

Raffensperger, een Republikein, nam het gesprek op, omdat hij vermoedde wat er ging komen. “Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, dat is er één meer dan zij hebben, ”zei Trump. “Omdat we de staat hebben gewonnen,” zei Trump tegen Raffensperger, die verantwoordelijk was voor de verkiezingen in Georgia. Trump sprak dreigend dat een weigering stemmen ‘te vinden’ gevolgen zouden hebben voor Trump.

Volgens juridische deskundigen voldoet de bandopname van het dreigende gesprek om de ex-president te vervolgen voor fraude