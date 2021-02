Premier Rutte op laatste persconferentie: “Het ziet er nog niet goed uit”

“Het ziet er nog niet goed uit. We weten niet zeker of de slechte cijfers komen door uitgestelde testen door de sneeuw, of door mutanten. Maar de cijfers zijn niet goed genoeg voor versoepelingen.

We zien dat de maatregelen diep ingrijpen. Ik weet hoe zwaar jongeren het hebben. Wat voor jongeren belangrijk is kan niet. School, uitgaan, bioscoop, sport.”

“We komen vandaag met een maatschappelijk steunpakket, dat eenzaamheid moet tegen gaan en moet de sociale en mentale schade beperken.”

Het was de laatste gebruikelijke persconferentie voor de verkiezingen. Voor de verkiezingen en tot de formatie is er in principe geen persconferentie op vrijdag.

Zo nodig zijn er wel persconferenties op dinsdag als er nieuws is over corona.