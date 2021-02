Lilian Marijnissen: “Reken maar dat de VVD u straks in uw portemonnee gaat raken”

Lilian Marijnissen haalt hard uit naar premier Mark Rutte. “Onder Rutte zijn de huren met 35 procent gestegen,” vertelt de SP-lijsttrekker tegen het AD. “We staan te popelen om te laten zien hoe het anders kan.”

“Je kunt het met ons eens zijn of niet, maar veel kiezers denken wel: het zijn eerlijke lui. Misschien omdat we een groot deel van ons salaris afstaan. Wij zijn geen zakkenvullers, we zitten er voor onze idealen. In de toeslagenaffaire hebben we laten zien hoe we iets aan het licht kunnen brengen, we staan te popelen om te laten zien hoe het anders kan.’’

Toeslagenaffaire

SP-Kamerlid Renske Leijten bracht samen met CDA’er Pieter Omtzigt de toeslagenaffaire aan het licht. “De toeslagenaffaire heeft blootgelegd hoe mensen onmachtig kunnen zijn in een systeem. Dat ze nota bene tegenover hun eigen overheid kunnen komen te staan. En daarin ook nog eens – en dat is misschien wel het allerergste – heel lang niet gezien worden. Onze werkwijze als SP, maar ook onze mentaliteit, staat haaks op de Rutte-doctrine van het geheimhouden. Wij doen ons werk met mensen, luisteren naar ze en openbaren.’’

Marijnissen waarschuwt alvast: “Weet u wie de rekening straks gaan betalen voor de coronacrisis? De mensen. En dan niet de mensen die het toch al goed hebben. Reken maar dat de VVD u straks in uw portemonnee gaat raken. Bij de vorige crisis hebben we gezien hoe ze dat doen. De liberalen hebben de boel kapotbezuinigd en de gewone mensen waren de dupe. Dat gaat weer gebeuren als zij de macht behouden.’’

Tweedeling

En dat niet alleen, aldus de SP-lijsttrekker. “Onder Rutte zijn de huren met 35 procent gestegen. We hebben een toeslagenaffaire gehad, mensen zijn ten onrechte beschuldigd als fraudeur. Tien jaar VVD-beleid heeft ook veel met de zorg gedaan. Zo kan ik nog wel even doorgaan. De tweedeling in Nederland is door het neoliberalisme de afgelopen jaren verder vergroot, dat is de harde conclusie. Als je genoeg geld hebt, kun je alles regelen. De rest zoekt het maar uit.’’