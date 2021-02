Waarom gaat het steeds mis bij Belastingdienst, CBR of UWV? ‘Zaak moet leemlaag aan managers door’

Er zijn veel klachten over de grote overheidsdiensten als het CBR, het UWV en de Belastingdienst, met de toeslagenaffaire als onbetwist dieptepunt. Een Kamercommissie moest uitzoeken hoe het steeds mis kon gaan en steekt de hand in eigen boezem. Het ontbreekt Tweede Kamerleden aan ‘interesse en kennis’.

Dat schrijft de commissie onder leiding van VVD-Kamerlid André Bosman. Verder informeert het kabinet de Kamer ‘niet altijd volledig en tijdig’, onder meer omdat ambtenaren hun minister willen beschermen. Naar schatting komt 20 procent van de mensen die zich meldt bij een van de diensten in de problemen door te ingewikkelde wetten en regels.

Er wordt te weinig gekeken of de regels in de praktijk uitvoerbaar zijn. Wordt bekend dat er iets mis is, dan durven ambtenaren niet aan de bel te trekken of duurt het heel lang voor een probleem aangepakt wordt. “Zeker in grote uitvoeringsorganisaties moet een signaal soms een leemlaag aan managers door voordat iemand een besluit kan nemen.” Haalt een kwestie het ministerie dan wil men daar de minister beschermen. “Met die handelswijze dienen ze niet de samenleving, maar de minister,” klinkt het.

Tenslotte is er nog sprake van ‘conflicterende waarden’. De diensten moeten efficiënt werken en fraudeurs keihard aanpakken, maar tegelijkertijd is de menselijke maat belangrijk. “Die bedrijfsmatige aanpak is te ver doorgeschoten.” De commissie-Bosman adviseert de Kamer om van fouten ‘te leren’ in plaats van ‘bewindspersonen erop af te rekenen’.