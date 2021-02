‘4 maart wordt Donald Trump toch president’

Volgelingen van de ultrarechtse QAnon beweging hebben nog steeds niet verwerkt dat niet hun held Donald Trump president is, maar de verderfelijke Joe Biden. De meest fanatieke aanhangers denken dat hun dag nog komt. 4 maart zal het zover zijn en neemt Trump zijn rechtmatige plaats in. Ze menen dat er een fout zit in de Grondwet en dat alle presidenten na 1933 ongeldig zijn. In dat jaar werd de oorspronkelijke inauguratiedatum verplaatst van 4 maart naar 20 januari.

Die verplaatsing was – uiteraard – onderdeel van een complot, waarin ook plaats is voor een uitgebreid netwerk van pedofielen en van kwaadaardige Joden. Donald Trump zal de slechte machten verslaan door 4 maart president te worden.

We moeten tot komende donderdag wachten om te zien hoe dat feitelijk in zijn werk zal gaan.