Volt lijkt een zetel te gaan winnen: waar staat deze pan-Europese partij voor?

In de laatste peilingen staat Volt op één zetel. Het zou de vijftiende partij zijn die in de Tweede Kamer komt. Maar waar staat deze pan-Europese beweging voor? Meer Europese samenwerking, een ambitieuze klimaatagenda en een humaan migratiebeleid.

Één Europa

Volt vindt dat de grote problemen van vandaag alleen in Europees verband kunnen worden opgelost en pleit dan ook voor een federaal Europa met bijvoorbeeld één leger. ‘Als klein land kunnen we het simpelweg niet alleen,’ klinkt het op Twitter. De partij is inmiddels actief in alle EU-lidstaten en hanteert overal een soortgelijk verkiezingsprogramma. Wat er in de Nederlandse versie staat? Dagblad Trouw somt op: gratis kinderopvang, het schrappen van collegegeld, het terugkeren van de basisbeurs, een humaan migratiebeleid en een klimaatneutraal Nederland over krap twintig jaar. En kansenongelijkheid, de klimaatproblematiek en de migratiecrisis zijn alleen op te lossen in Europees verband.

Lijsttrekker van Volt is Laurens Dassen. Hij benadrukt het standpunt over een humaner migratiebeleid. Zo zegt hij over de Moria-deal in Trouw: “Ik vind dat wij als samenleving door een morele ondergrens zijn gezakt.” Maar hij bepaalt niet de agenda. Het beleid wordt van onderop geschreven. In 52 discussie-evenementen door heel Nederland is ‘zoveel mogelijk input’ verzameld voor de vertaling van de Europese visie naar de Nederlandse context, klinkt het in NRC.

Idealistische jongeren

Volt lijkt een idealistische jongerenpartij – een derde van kandidaten op de kieslijst is onder de 25 – maar wil meer zijn dan dat. “We spreken mensen aan die zonder gulden en grenzen zijn opgegroeid en de klimaatcrisis als grootste bedreiging zien”, zegt Dassen. “Maar er is ook een groep 55-plussers die Europa nog als vredesproject kent en dat wil behouden voor de volgende generaties.”

De partij weigert zich links of rechts te noemen. Dat is oud denken volgens Dassen. Volt staat voor een sociaal programma op het gebied van onderwijs en inkomensgelijkheid, maar wil ook voldoen aan de 2-procentsnorm van de NAVO en is voorstander van kernenergie.

Geert Mak

Volt is sinds 2019 vertegenwoordigd in het Europees Parlement en op lokaal niveau in landen als Duitsland, Italië en Bulgarije. Bekende Nederlandse fans zijn Geert Mak en Sander Schimmelpenninck. Arjen Lubach, die geen politieke voorkeur uitspreekt, bracht de partij kort voor het voetlicht vanwege het standpunt over kernenergie.