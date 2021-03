Nederland kon vaccinproductie in eigen land houden. Als er naar Omtzigt was geluisterd

Een Nederlands bedrijf produceert een basisstof voor vaccins. Dat deed het vermoedelijk maandenlang exclusief voor de Britten, een van de redenen waarom ze daar zoveel doses hebben. Nederland had het bedrijf binnen kunnen halen, na een tip van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat gebeurde niet, schrijft de Volkskrant.

Het gaat om biotechbedrijf Halix in Leiden. Pieter Omtzigt hoort al in april vorig jaar van een contact aan de universiteit van Oxford, toen bezig met de ontwikkeling van een vaccin, dat Halix zou worden benaderd om een basisingrediënt aan te leveren, maar dat de productie daarvoor moet worden opgeschaald. De Britten willen het Nederlandse kabinet daarom benaderen. Dat contact verloopt via Pieter Omtzigt, die al op 28 april in het Torentje met premier Rutte afspreekt om het hier over te hebben.

Een investering van de overheid van 10 miljoen euro zou genoeg zijn. Daarmee zou Nederland de vaccinproductie deels in eigen land houden en in ieder geval in de EU. “Een kwestie van inkoppen”, zegt een ingewijde die de Volkskrant citeert. Maar het gebeurt niet. De deal ketst af en gaat naar de Britten.

Wegglippen

Columnist en microbioloog Rosanne Herzberger beschuldigt in een column in NRC premier Rutte van een blunder: ‘”Diverse mensen die ik sprak wijzen erop dat die vaccins pontificaal voor zijn neus hebben gelegen – hij heeft ze gewoon laten wegglippen. Nederland had er anders voorgestaan als Rutte zich wél had ingezet om deze vaccins voor Nederland of desnoods voor de EU te reserveren. Middenin een pandemie je essentiële infrastructuur weggeven aan een buitenlandse investeerder is een blunder van jewelste.’

Coronaminister Hugo de Jonge geeft toe aan de Volkskrant. “We hebben onvoldoende op ons netvlies gehad dat wij ons steviger met de productiecapaciteit hadden moeten bemoeien. Hadden wij dat ook gedaan, dan hadden we mogelijk eerder meer vaccins gehad.”

Dat Pieter Omtzigt, juist hij, al in april wees op de kansen bij Halix, is extra pijnlijk.