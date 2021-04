Vindt D66-leider Sigrid Kaag ‘verkennersgate’ niet zo belangrijk?

Tijdens de hele ‘verkennersgate’ is er één hoofdrolspeler opvallend stil. D66-leider Sigrid Kaag – van het nieuwe leiderschap – liet zelfs Mark Rutte namens haar het woord voeren.

Rutte zei vorige week dat hij en Kaag niets over de ‘functie elders’ van Pieter Omtzigt hadden gezegd en dat er ook geen verantwoording over hoefde te worden afgelegd. De VVD-leider vertelde met Kaag te hebben gebeld en ook namens haar te spreken.

Gisteren reageerde de leider van D66 eindelijk mondeling: “Het is de eerste en de laatste keer dat meneer Rutte namens mij zal spreken.” Ze heeft ervan geleerd. “Als je zegt: een les? Ik zal volgende keer direct zelf reageren omdat het juist ook gaat om een mede-Kamerlid.”

Het is hoogst opmerkelijk dat Kaag dat niet direct heeft gedaan. Haar partijgenoot, Kajsa Ollongren, is met het gelekte memo immers de veroorzaker van alle ellende. Ze had bijvoorbeeld ook haar excuses kunnen aanbieden, aan Omtzigt, aan de Kamer, aan haar kiezers, die zo uitkeken naar haar nieuwe leiderschap. In plaats daarvan zei ze gisteren dat haar moeder, als ze nog geleefd zou hebben, zou hebben gezegd: “Waar gáát dit over?”

Normaal gesproken bedoel je daarmee, dat je iets heel erg onbelangrijk vindt, geneuzel, beetje overdreven. Maar het zou wel heel bijzonder zijn dat Kaag, groot voorvechter van een open en transparante overheid, het nu maar overdreven vindt dat de Tweede Kamer die openheid en transparantie opeist.