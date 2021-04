Overleeft Rutte zijn leugens?

Mark Rutte heeft dagenlang ontkent dat hij gesproken heeft over de positie van CDA-kamerlid Omtzigt. Dat blijkt een herhaalde leugen. Hij wilde Omtzigt wegpromoveren tot minister.

De oude verkenners hebben ook gelogen. Ze schreven dat er niet was gesproken over Omtzigt. Dat is een leugen. Sterker: Annemarie Jorritsma opperde Omtzigt Kamervoorzitter te maken. Jorritsma is fractievoorzitter van de Eerste Kamer voor de VVD.

De nieuwe verkenners bevestigden dat er in de eerste fase van de verkenning niet was gesproken over Omtzigt. Ook dat is niet waar.

Woensdag waarschuwde Rutte dat openbaarmaking van de stukken tot emoties zou kunnen leiden. Het klonk alsof staatsman Rutte de gemoederen wilden bedaren in het landsbelang. Het blijkt een wanhoopspoging te zijn geweest van een kat in doodsnood.

Wordt vervolgd. Waarbij de eerste vraag is: hoe verder met liegende Rutte