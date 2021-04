Expert over liegen in de politiek: “Iedereen naait elkaar een oor aan als het kan”

Weinig mensen liegen zo schaamteloos als demissionair premier Mark Rutte. Ook al weet iedereen dat hij liegt, Rutte houdt stug vol dat hij de waarheid spreekt. En steeds komt de VVD-leider er weer mee weg. Zelfs nu. Nu is Rutte niet de enige die liegt. We doen het allemaal en het is ergens goed voor.

“Iedereen vertelt gemiddeld anderhalve keer per dag een leugen”, vertelt cultureel antropoloog en filosoof Rik Roelfzema tegen EditieNL. “We liegen om er zelf beter van te worden of om een ander zich beter te laten voelen. Het is noodzakelijk om goede verstandhoudingen te hebben.” Roelfzema denkt dat Rutte loog om de relatie met het CDA niet verder te beschadigen. “Zo werkt dat ook bij vriendschappen. Als je altijd de waarheid zou zeggen zou je geen vrienden meer overhouden.”

De expert vindt de gang van zaken niet zo gek. “Rutte kan niet tegen Omtzigt zeggen, ik vind je geweldig maar er is niet met je te werken. Daar zou de hele kamer eroverheen vallen. Daarom doe je dat in achterkamertjes.” In de politiek is het onmogelijk om altijd de waarheid te spreken, aldus Roelfzema. “Om de waarheid te kunnen zeggen moet je elkaar vertrouwen en in de politiek is er geen vertrouwen. Iedereen naait elkaar een oor aan als het kan.”