Proefevenementen met toegangstesten kosten 700 miljoen euro

De proefevenementen, die vrijdag van start gaan, kosten minstens 700 miljoen euro, schrijft de Volkskrant. De prijs voor de verplichte coronatests komt daar nog bij. Gelukkig kan het bonnetje naar Den Haag.

In april worden er honderden proefevenementen georganiseerd in het hele land, van een middagje zwemmen tot een bezoek aan de Keukenhof of een sportwedstrijd. Voor vijf maanden proefdraaien is 700 miljoen euro begroot. Daar komen de coronatests nog overheen.

Stichting Open Nederland, die de proefevenementen organiseert, is in zee gegaan met de commerciële testaanbieder Lead Healthcare, die normaal 75 euro per test rekent. Wat het tarief is dat de overheid betaalt, wil het ministerie van VWS niet zeggen, maar de krant becijfert dat de kosten kunnen oplopen tot ruim 210 miljoen euro per maand, uitgaande van een marktprijs van 6 euro per test en een totale kostprijs van 20 euro per deelnemer.

In proefmaand april betaalt de overheid in elk geval de rekening. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Of het allemaal niet een beetje duur is? Baas van de organiserende stichting, oud-generaal Tom Middendorp, vindt van niet. "Dat is een politieke afweging die gemaakt is, daar ga ik niet over. Er is een bepaald maatschappelijk belang en een economisch belang. Door activiteiten weer mogelijk te maken, beperk je ook de economische schade," aldus Middendorp in de Volkskrant.