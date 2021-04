65.000 stemmen 70+’ers niet meegeteld door fouten bij briefstemmen

Een enorme hoeveelheid stemmen blijkt niet meegeteld na de verkiezingen. Het gaat om 65.000 briefstemmen van mensen van boven de 70. De NOS en de Open State Foundation, een organisatie die zich inspant voor een digitaal transparante overheid, onderzochten de processen-verbaal van de vooropening van de briefstemmen. De meest gemaakte fout door de kiezers is dat de 'stempluspas' niet was meegestuurd. Daarnaast zat in veel enveloppen helemaal geen stembiljet.

De weggegooide stemmen zijn samen goed voor bijna 1 zetel