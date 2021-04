Rutte klimt alweer op in de peiling

Vorige week verloor de VVD zes zetels in de peiling van Maurice de Hond. Dat was kort na het debat waarin Rutte toe moest geven dat hij 'naar eer en geweten gelogen' had. Rutte kwam tot 28 zetels (bij de verkiezingen waren dat er 34). Maar in de peiling van deze week komt de VVD uit op 31.

Verder gaf vorige week nog maar 28 procent van de deelnemers aan de peiling aan dat ze Rutte nog wel als premier wilden hebben in een volgend kabinet. Inmiddels is dat percentage gestegen naar 34 procent.

De peilingen geven de VVD tot nu toe geen reden om Rutte te laten vallen.