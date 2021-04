Rutte geeft pers de schuld van zwalkend beleid

De achtergrond was nieuw (Samen krijgen we corona onder controle), maar de chaos hetzelfde. Premier Rutte en minister De Jonge probeerden uit te leggen dat ze vorige week nog visioenen schetsten van volle terrassen, terwijl ze vanavond het spookbeeld van Code Zwart gebruikte om ons binnen te houden. Het blijkt allemaal aan de pers te liggen. Die had de datum van 21 april laten uitlekken. Dat zijn kabinet al een jaar lang stelselmatig alle voorgenomen beleid laat uitlekken was hij vergeten. Of hij had er geen actieve herinnering aan

Volgens Rutte hebben we allemaal onze eigen corona-werkelijkheid en loopt het daarom mis. 'Maar er is één echte werkelijkheid: het eind is in zicht. Als de piek in ziekenhuisopnames voorbij is kunnen we gaan versoepelen." Het kabinet zegt dat de nieuwe datum 28 april is

De vraag is hoeveel mensen het kabinet nog gelooft

Vanaf 26 april moet het hoger en universitair onderwijs weer opengaan. Twee dagen gaat stap 1 officieel in: de avondklok eindigt, horecaterrassen mogen open onder voorwaarden, de mogelijkheden voor winkels worden verruimd en mensen mogen twee in plaats van één persoon op bezoek.

De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in april boven de 2.500 zal blijven maar niet boven de 3.500 uitkomt. Het streven is om alle medewerkers in verpleeghuizen die directe COVID-zorg verlenen en huisartsen te vaccineren.