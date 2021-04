Volgens Aura Timen van het RIVM heeft het OMT geadviseerd dat er versoepeld kan worden als de piek in de ziekenhuizen achter de rug is. "Belangrijk is dat we gaan versoepelen als we in de dalende poot van de epidemie zitten. Daar zitten we op dit moment niet."

Timen noemt de versoepelingen die volgens ingewijden vanavond worden aangekondigd "een politiek besluit".

Ze zegt wel dat de verschillende vooruitzichten gunstig zijn,vanwege de vaccinaties en het warmere weer in het voorjaar.