Linkse leiders: “Vertrouwen in Rutte is blokkade in formatieproces”

De leiders van SP, GroenLinks en PvdA hebben nog steeds weinig vertrouwen in VVD-leider Mark Rutte. Ze hebben niet het gevoel dat er sinds de motie van wantrouwen veel veranderd is. Dat zeiden ze na hun tweede gesprek met informateur Tjeenk Willink.

Lilian Marijnissen (SP) ziet het gebrek aan vertrouwen in Rutte als dé blokkade in het formatieproces. "Wij denken dat het verstandig is dat andere partijen snel duidelijkheid geven over of ze wel of niet met een liegende minister-president een volgend kabinet willen vormen."

Ook Jesse Klaver van GroenLinks is nog lang niet overtuigd van de goede bedoelingen van Rutte. "Vertrouwen terugkrijgen blijft een issue en dat is lastig. Het is gewoon lastig en ik ben vooral benieuwd waar de informateur mee komt."

Ook Ploumen vindt dat er nog niet voldoende is veranderd. "Wij hebben een motie van wantrouwen gesteund en degene die hem heeft gekregen moet het vertrouwen herstellen. Maar ik heb verder niks meer gehoord", zei zij. "Het is zijn probleem en ik hoef zijn probleem niet op te lossen."