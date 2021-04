Het is maar een peiling. En hij is van Maurice de Hond, maar vermoedelijk geeft hij wel een indicatie van de stemming in het land. En die is dat de partijen die werden geacht voor een stabiele nieuwe regering te zorgen verliezen. De VVD en D66 verliezen twee zetels, het CDA drie.

En ze gaan naar nieuwkomers: Ja21 krijgt er 3 zetels bij, Volt 2 en Triple B 1