De 4 dingen die het RIVM niet weet

Het RIVM voorspelt de toekomst van de pandemie en dus van ons allen. Maar weten de wetenschappers voldoende om goed te voorspellen? NRC zet de 4 dingen op een rij die Van Dissel en de zijne niet weten:

Vaccins: hoe goed werken ze?

Ze werken geen van allen 100 procent. Je kunt gevaccineerd zijn en toch besmet raken. Hoeveel maakt dat uit? We weten het niet

Immuniteit: hoe lang ben je beschermd na corona?

Als je besmet bent geweest heeft je lichaam antistoffen gemaakt, zodat je de ziekte niet weer kunt krijgen. Maar hoelang duurt die bescherming? We weten het niet.

Seizoenen: hoeveel invloed hebben die op de pandemie?

De vorige zomer deed vermoeden dat het virus verdwijnt bij mooi weer. Maar op het zuidelijk halfrond is daar weinig van te merken. Er is een effect, vermoedelijk vooral toe te schrijven aan UV-licht. Maar hoe sterk? We weten het niet.

Maatregelen: worden die nog wel goed nageleefd?

In de modellen van het RIVM zitten de effecten van de maatregelen, zoals de anderhalve meter, en het voorschrift dat we ziek is thuis blijft. Maar hoeveel mensen houden zich daar aan? We weten het niet.