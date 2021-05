Rutte zei tegen de Kamer dat 9 miljoen mensen immuun zijn. Het zijn er maar 5 miljoen

Hoe meer mensen antistoffen hebben, des te sneller kan het land weer open. Je krijgt antistoffen door een vaccinatie of door het vaccin. Het belangrijkste cijfer dat er is dus.

Maar: de minister-president heeft geen idee hoeveel Nederlanders immuun zijn. In het Kamerdebat zei hij dat het er 9 miljoen zijn. Maar daarvan klopt niks. Het zijn er 5 miljoen

Bloedbank Sanquin meet hoeveel donors antistoffen hebben, het RIVM doet dat ook. Het aantal mensen met antistoffen is niet 9 miljoen. Het is ook niet de 7 miljoen die Hugo de Jonge noemde.

Het zijn er 5,3 miljoen, volgens Sanquin. De groepsimmuniteit is dus niet in mei/juni bereikt, maar in de loop van juli