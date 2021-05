Mark Rutte: hoe ik ga stoppen met liegen

Mark Rutte zegt dat hij niet liegt, maar erkende de afgelopen maanden dat hij wel onwaarheden heeft gesproken.

Dat komt doordat hij te druk is. Hij liegt niet, hij haalt dingen door elkaar, omdat hij zoveel aan zijn hoofd is. Het is 'geen handigheidje, het is onvermogen'. In zijn eigen antwoord: 'a lapse of memory' Of dat geruststellend is, is een andere zaak.

De meeste andere partijen hebben van die dubbele tong genoeg. Maandagavond vertelde Rutte hoe hij ophoudt met liegen. Radicale ideeën. Zodat hij premier kan blijven.

Hij gaat zich voortaan beter verdiepen in details en doorvragen als hij iets niet helemaal weet.

Volgens Rutte zijn ‘omwille van snelle besluitvorming’ afgelopen jaren te veel besluiten in achterkamertjes voorgekookt. Er moet over kernthema's meer maatschappelijk debat komt.

Een paar andere voornemens:

Minder dichtgetimmerde afspraken met partijen

Minder vaag gedoe met in 'de polder'

Vergroting van de 'menselijke maat' in organistaties, bijvoorbeeld in de thuiszorg en bij de belastingdienst.

Er komt een soort loket waar je terecht kunt als je niet bent doorgedrongen bij de overheid. Een soort permanente ombudsman.

Rutte en Omtzigt gaan elkaar spreken, zodra de ziekte van Omtzigt dat toelaat. Rutte heeft vertrouwen dat hij met zijn vriend Omtzigt verder komt.

Kamerleden vonden dat het raar is dat Rutte zijn aankondiging dat hij het parlement meer gaat respecteren niet deed in het parlement, maar Nieuwsuur. Overigens gaf Marielle Tweebeeke Rutte geen moment zijn voorbereide riedel uit te spreken.

Rutte heeft niet getwijfeld of hij de politiek zou moeten verlaten. Hij heeft wel 'in zichzelf gekeken'.