Ryanairbaas over gedwongen tussenlanding: “Het was een staatsgesteunde kaping”

De baas van Ryanair, Michael O’Leary, zegt dat er medewerkers van de Russische geheime dienst aan boord waren van het vliegtuig dat zondag gedwongen werd om een tussenlanding te maken in Minsk.

Op de Ierse radio zei O'Leary: “Het lijkt erop dat het de bedoeling van de autoriteiten was om een journalist en zijn reisgenoot te verwijderen. We geloven dat er ook enkele Russische geheim agenten zijn uitgestapt op de luchthaven.”

Het Ryanair-vliegtuig was op weg van Athene naar Vilnius en vloog daarbij over Belarus. Een gevechtsvliegtuig uit het land dwong het toestel om te landen in hoofdstad Minsk, zogezegd omdat er explosieven aan boord zouden zijn. Dat bleek niet het geval, wel werd een belangrijk oppositielid, Roman Protasevitsj, gearresteerd.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, bevestigt het vermoeden van O'Leary dat er KGB-agenten aan boord waren. “We denken dat vijf of zes mensen zijn uitgestapt, maar slechts een van hen is gearresteerd, wat erop zou wijzen dat de anderen geheim agenten waren.”