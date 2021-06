De liefde maakte Boris Johnson groen

Voor hij premier werd was Boris Johnson een climaat-sceticus. Hij noemde mensen die menen dat de wereld in gevaar is 'zwartkijkers' en had niet veel met het onderwerp.

Nu is hij, ook op de G7, een van de drijvende krachten achter een agressievere aanpak van de opwarming/ De verklaring: hij is bekeerd door zijn vrouw. Carrie Johnson, 33, is al lang een toegewijd milieuactivist. De premier, met wie ze vorige maand trouwde is dat nu ook, meldt Times-magazine.

Symonds bracht adviseurs mee naar Dowingstreet met een groene agenda. Zij won de machtstrijd met de clan rond Dominique Cummings, die veel conservatiever was. En sindsdien is het milieubeleid van Engeland radicaal

Zo simpel kan dat gaan.