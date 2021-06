‘Overspelige Britse minister opzettelijk erbij gelapt door camera in kantoor’

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, werd in zijn kantoor zoenend met zijn adviseur Gina Coladangelo vastgelegd op camera. Sindsdien was de grote vraag: waarom hing die camera daar? Volgens ingewijden is de inmiddels afgetreden minister 'bewust genaaid' zo meldt de Evening Standard.

Hancock moest aftreden omdat hij zijn eigen coronamaatregelen niet had nageleefd. Hij had bovendien Coladangelo aangesteld als zijn topadviseur zonder erbij te vermelden dat ze een affaire hadden. In zijn kantoor hing zonder dat de minister het wist een beveiligingscamera. Die was gericht op een glazen deur en een balkon, omdat die mogelijk onveilig zouden zijn.

Nu beweren bronnen dat iemand de camera zo heeft gedraaid dat hij op de deur was gericht, precies waar het stel werd betrapt. Onderzoek moet uitwijzen of dat echt zo is en het bijvoorbeeld niet per ongeluk is gebeurd tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Maar volgens de bronnen van de Evening Standard gebeurde het zeker opzettelijk. “We denken allemaal dat Matt Hancock genaaid is”, klinkt het.