‘CDA heeft verkiezingen CDA van zichzelf verloren door interne wantrouwen.’

Het CDA heeft de verkiezingen niet verloren van andere partijen, maar van gedoe en gekonkel in eigen kring. Dat begon met de lijsttrekkersverkiezing, die leidde tot onderling wantrouwen. Dat staat in het rapport van de commissie Spies, die heeft geanalyseerd waarom het CDA bijna verpieterd is. Er is sprake geweest van "kampen die elkaar tegenwerken, CDA-onwaardige omgangsvormen en een vijandige sfeer". Dit werkt nog steeds door. Interim-voorzitter Van Rijn: "wat drastisch moet veranderen is de cultuur."

Volgens de commissie heeft toenmalig lijsttrekker Hugo de Jonge nooit de kans gehad om tot bloei te komen. Al direct nadat hij de lijsttrekkersverkiezing gewonnen had, ‘weigerde een minderheid zich neer te leggen bij de keuze van een meerderheid’. De commissie stelt nogmaals dat er geen aanleiding is om eraan te twijfelen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. "Toch is er altijd twijfel blijven bestaan over legitimiteit van de uitslag", schrijft de commissie.

Volgens het rapport herkennen veel leden zich niet in de koers-Hoekstra. Volgens de interim-voorzitter Van Rey blijft het CDA toch achter Hoekstra staan als politiek leider.

Spies: "Er zijn omgangsvormen binnen het CDA geweest die niet bij het CDA horen. En het lerend vermogen in onze club is veel te klein"

Op de vraag of excuses verschuldigd zijn aan Pieter Omzigt: "We wensen Pieter van harte beterschap." Het CDA wil merkbaar niet dat Omtzigt terugkeert: Spies: “Als er sorry tegen Pieter gezegd wordt, moet Pieter ook sorry zeggen tegen aantal anderen”

Het CDA-bestuur is afgetreden om plaats te maken voor nieuwe mensen.