Wopkes CDA heeft nog 6 zetels

Het CDA was nog nooit zo klein. In de nieuwste peiling van I&O Research blijkt dat het CDA ten opzichte van vorige maand zes zetels verliest en ten opzichte van de verkiezingen in maart zijn het er 9 minder. De PVV stijgt met drie zetels, de BoerBurgerBeweging met twee én de nieuwe partij van Wybren van Haga, BV NL, wordt gepeild op één zetel. Uit de peiling wordt duidelijk dat de meeste CDA-stemmers hun heil zoeken bij BBB.

Ook nieuwkomers Ja21, Volt en Bij1 doen het goed. Ook bij PvdA en GroenLinks is sprake van herstel.