Quinsy Gario uit Bij1 gezet

Bij1 heeft nummer 2 Quinsy Gario uit de partij gezet. Dit had volgens de politieke partij te maken met gevoelens van ‘onveiligheid’ bij partijleden.

Bij1 liet het advocatenbureau Van Overbeek De Meyer de zaak onderzoeken, schrijft Trouw. Volgens de woordvoerder is het bestuur ‘geschrokken’ van de resultaten. Daarom volgde de partij het advies op om Gario’s lidmaatschap in te trekken. “Zijn lidmaatschap was niet goed voor de organisatie. Bij1 draait volledig om mensen, wij willen dat mensen zich veilig voelen binnen de partij.” De partij laat zich niet uit over de aard van de over Gario ontvangen signalen.