Ook Britse regering maakt er potje van: miljarden verspild aan onbruikbaar beschermingsmateriaal

Bij ons wist Sywert van Lienden voor ruim 100 miljoen euro aan mondkapjestroep te verkopen aan de overheid, maar aan de andere kant van het Kanaal is er nog meer geld verspild: de Britse regering kocht voor 2,34 miljard euro aan onbruikbare beschermingsmiddelen.

Het gaat onder meer om 120 miljoen gezichtsschermen die het Conservatieve gemeenteraadslid Steve Dechan uit China had laten komen. Hij had daartoe een contract met de regering gesloten voor 128 miljoen euro. Dechan kocht er onlangs een peperduur landhuis van.

De situatie was vergelijkbaar met die in Nederland toen Van Lienden zijn contract met het ministerie van VWS tekende: er was in het VK paniek over een tekort aan mondkapjes en andere beschermende kledij. Daardoor werd er van alles gekocht zonder de gebruikelijke kwaliteitscontroles uit te voeren.