Caroline van der Plas verloor man vlak voor coronacrisis: “Het gemis is er altijd, elke dag”

Caroline van der Plas (54) is frontvrouw van de BoerBurgerBeweging en zit als enig Kamerlid voor de partij in de Tweede Kamer. Vlak voor de coronacrisis uitbrak verloor ze haar man aan alvleesklierkanker.

Haar man Jan overleed in september 2019 na een ziekbed van slechts negen weken. "Jan was een meester in het gezellig maken en hij kon heerlijk koken. Kwam ik thuis, kaarsjes aan, zette hij een glaasje wijn neer. Nu drink ik functioneel wijn", vertelt Caroline openhartig tegen de Telegraaf.

Voor haar was de coronacrisis extra eenzaam. "Voor mij was het echt een lockdown. Contact met vrienden was beperkt tot een appje en een belletje. En ik leg mijn dingen niet op het bordje van mijn kinderen. Ik kon het met niemand meer delen, maar vooral niet met hém."

Elke dag mist ze haar Jan: "'Caroline, je moet wel rouwen’, zeggen mensen, maar geloof mij maar dat ik dat doe. Het gemis is er altijd, elke dag."