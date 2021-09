ChristenUnie zegt vertrouwen in Kaag op. Meerderheid motie van afkeuring waarschijnlijk

Nu de ChristenUnie heeft besloten vanavond de moties van afkeuring tegen ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) te steunen is de kans heel groot dat een meerderheid van de Tweede Kamer het vertrouwen in beide ministers opzegt. Normaal gesproken betekent dat dat Kaag en Bijleveld moeten opstappen.

De verhouding tussen CU-leider Gert-Jan Segers en Kaag is sinds de vastgelopen formatie flink bekoeld. Kaag gooide een paar weken geleden definitief publiekelijk de deur dicht voor Segers, toen ze in een interview zei dat ze geen zin had om met zijn partij samen te werken.