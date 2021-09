Omtzigt: Rutte, Kaag en Hoekstra kunnen beter niet samen in een kabinet

Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) kunnen beter niet samen in een kabinet gaan, vindt Pieter Omtzigt. De onderlinge verhoudingen zijn daarvoor te veel verstoord volgens hem.

Omtzigt pleit bij Nieuwsuur voor een zogenoemd extraparlementair kabinet zonder vooraf rigide vastgelegde afspraken. "Dat betekent dat je een kabinet hebt met mensen die van buiten gezocht worden om de problemen aan te pakken. Want dat gebeurt op dit moment niet." De partijleiders zouden hun controlerende taak in de Tweede Kamer dan moeten uitvoeren.

Omtzigt hekelt de trage formatie en denkt dat de partijen geen stap verder komen door de 'ernstig verstoorde' verhoudingen. Volgens hem hebben het CDA en D66 ook verkeerd gehandeld na de motie van afkeuring tegen Rutte. "Óf ze hadden tegen Rutte kunnen zeggen 'je wordt niet premier', óf ze hadden kunnen zeggen 'we gaan wel door en we vergeven het'. Maar ze zijn er tussenin gaan zitten."

De steun voor de motie maakte de onderhandelingen alleen maar moeilijker. "Dan is het de dag erop lastig om te gaan onderhandelen en te zeggen 'je wordt weer premier'. Niemand had volgens mij goed nagedacht over wat dat betekent. Stel je voor: in je bedrijf doet iemand wat, je ontslaat hem voorwaardelijk. Dan ga je hem de dag erop niet promoten tot chef."