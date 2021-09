Het kabinet krijgt van Pieter Omtzigt een dikke onvoldoende

Hij kwam als allerlaatste aan de beurt en hij kreeg de minste spreektijd. Pieter Omtzigt had dus geen tijd om serieus uit de doeken te doen wat hij vindt van de plannen van het kabinet. Daarom zette hij een brochure online, waarin hij plannen en beleid van het kabinet weegt. En te licht bevindt.

"In deze memo bekijk ik of de gedane beloftes nagekomen en moties uitgevoerd zijn. In plaats van nieuwe maatregelen voor te stellen – de traditionele manier om het nieuws te halen als Kamerlid – kijk ik vandaag wat er van deze zeven beloftes terecht gekomen is."

Wie de tekst te lang vindt wordt geholpen door een samenvattende infografiek. Op bijna alle punten blijft het kabinet in gebreke, volgens Omtzigt.