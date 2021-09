Gedrag Amsterdamse SP-wethouder Ivens was ‘overdonderend, grensoverschrijdend en seksualiserend’

Amtenaren, vrouwen vooral, die klaagden dat ze het eng vonden in een meeting te zijn waar ook de (inmiddels afgetreden) wethouder Laurens Ivens (SP) was, klaagden daarover bij hun meerderen. Oplossing: ze moesten Ivens mijden.

Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat de angstaanjagende wethouder door het stadsbestuur onder leiding van Femke Halsema langdurig de hand boven het hoofd is gehouden. Tot het werkelijk niet meer ging. De onderzoekers: "

Zijn gedrag wordt bestempeld als onprofessioneel en seksualiserend. "Het betreft verbaal gedrag (op schrift) met een seksuele connotatie dat wij als ongepast kwalificeren", schrijven de onderzoekers. "De meeste vrouwen hebben dat als overdonderend, seksualiserend en grensoverschrijdend ervaren. Wij vinden dit begrijpelijk."

Het wangdrag van Ivens was al jaren bekend. Het rapport is kritisch op het handelen van de gemeente. De meldingen hadden voor de vrouwen namelijk een averechts effect: ze werden volgens de onderzoekers bij wijze van oplossing weggehouden bij bijeenkomsten waarbij Ivens aanwezig was.