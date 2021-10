Corrupte premier Tsjechië weggestemd

Premier Andrej Babiš verloor verrassend en nipt de parlementsverkiezingen in de Tsjechische Republiek, waarbij zijn partij Ano de eerste plaats miste met slechts 35.580 stemmen. Babiš feliciteerde eerst de winnaar van de verkiezing: "We hebben verloren, het was heel dichtbij. Dat is het leven." Tegelijkertijd benadrukte hij dat zijn partij alleen had meegedaan, terwijl de verkiezingswinnaars allianties hadden gesloten.

Er werden twee electorale allianties gevormd om Babiš en zijn populistische partij Ano (Alliantie van ontevreden burgers) uit de macht te verdrijven. Al voor de verkiezingen hadden de twee allianties duidelijk gemaakt dat ze een regeringscoalitie wilden vormen. Ze hebben nu een meerderheid in het parlement.

De president mag zeggen wie als eerste mag proberen een regering te vormen.

Eerder deze week bleek dat Andrej Babiš volop gebruikmaakt van belastingontduiking om nog rijker te worden dan hij is. Het was al bekend dat de bedrijven van Babis veel geld ophalen uit Europese verkiezingen. Het kamp van EU-haters in het oosten van Europa heeft hiermee een gevoelige tik gehad.