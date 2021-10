Bij een derde restaurants en cafés geen check op coronapas

In de horeca wordt lang niet door alle bedrijven gecontroleerd op de coronapas. In sportkantines wordt zelfs nauwelijks gecontroleerd.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS onder een representatieve groep van bijna 2300 volwassen Nederlanders.

De verschillen zijn groot: bij bezoeken aan bioscopen, theaters, concertzalen, zakelijke evenementen en stadions wordt vrijwel iedereen gevraagd een vaccinatiebewijs, testbewijs of herstelbewijs te tonen. Het gaat dan om 82 procent van de bezoeken of meer.

In kantines in de amateursport wordt meestal juist niet gecontroleerd (in 36 procent van de gevallen wel). Restaurants en cafés - de meest bezochte gelegenheden - zitten met respetievelijk 63 en 68 procent controles ongeveer op het algemene gemiddelde van 65 procent.