Quinsy Gario zegt lidmaatschap Bij1 op

Quinsy Gario heeft zijn lidmaatschap van Bij1 opgezegd. Hij zegt "de strijd voor zijn lidmaatschap" wegens persoonlijke omstandigheden op te geven. Daarmee komt een eind aan het conflict tussen de partij en de vroegere nummer 2.

Gario werd half juli door het bestuur geschorst omdat hij zich "manipulatief gedroeg, tweedeling zaaide en zich mannelijk dominant opstelde". De leden van Bij1 zouden vandaag op een ledenvergadering over zijn royement stemmen, maar dat hoeft nu niet meer.

Het is nog steeds onbekend om wat voor beschuldigingen het precies gaat. Het zou niet om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, maar er zou wel sprake zijn van "slachtoffers", zo liet het bestuur eerder weten. Tot onvrede van sommige Bij1-leden is een onderzoeksrapport over de situatie tot nu toe niet openbaar gemaakt. Dat is volgens het bestuur gebeurd om slachtoffers te beschermen.