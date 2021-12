In de I&O-zetelpeiling die liep van 3 tot 6 december levert de VVD 5 zetels in vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen en komt daarmee op 29 zetels.

Daarmee is de VVD nog wel de (virtueel) grootste partij, maar het is de laagste stand in de I&O-peiling sinds juli 2019.

D66 wint drie zetels terug en komt op 18 zetels, nog wel steeds 6 minder dan bij de verkiezingen. Het CDA staat op 9 zetels (-6).

De opmars van Volt (nu 10 zetels), BBB (9 zetels) en JA21 (8 zetels) zet door.