Als er extra gas moet worden gewonnen in Groningen om aan Duitsland te leveren, dan moet de opbrengst daarvan niet in de staatskas vloeien, maar ten goede komen aan de Groningers. Daarvoor pleiten CDA en ChristenUnie vandaag in het debat over de gaswinning in de Tweede Kamer. Hetzelfde geldt voor de opbrengst van de extra winning die nodig is omdat de stikstoffabriek nog niet klaar is die buitenlands gas moet omzetten naar de Nederlandse norm.