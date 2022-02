Baudet (‘Poetin is een prachtvent’) is ‘speelbal van vijandige mogendheid’

Theirry Baudet vindt dat de oorlog in Oekraine zijn gelijk bewijst: de Russen deugen, wij niet. Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer wordt geschokt gereageerd op de pro-Russische uitspraken van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Volgens Senator Henk Otten, de voormalige nummer twee van Baudet, heeft het er alle schijn van dat hij ‘speelbal is van een vijandelijke mogendheid’. Ook zijn eigen partijgenoot Theo Hiddema valt hem af: ,,Ik ben te lang naar school gegaan om dit soort dingen klakkeloos langs me heen te laten gaan.’’

Volgens Baudet is Poetin een 'prachtvent'. ‘Nederland wordt meegetrokken in een internationaal conflict waar we niets mee te maken hebben’. Rusland wordt volgens hem onnodig tot vijand gemaakt.

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma roepen de pro-Russische uitlatingen van Baudet de vraag op: ,,Voor wie zit Baudet eigenlijk in het Nederlandse parlement? Dit is Kremlin-propaganda in het parlement.’’

Senator voor Forum Theo Hiddema ‘ergerde’ zich naar eigen zeggen ‘zo verschrikkelijk’, dat hij de pro-Russische uitspraken van Baudet niet onweersproken wil laten. Hiddema meldt dat hij wilde laten horen dat je over Rusland ‘als FvD’er ook anders kunt denken over Rusland’. ,,Met een democratisch ingericht FvD-hart ontkom je toch niet aan de verzuchting ‘Poetin is een proleet’!’’