Duitsland is nu een ander land

Sinds de Tweede Wereldoorlog was het een centraal punt in de (West-)Duitse politiek. Duitsland kon zich moreel niet veroorloven betrokken te zijn bij wapenleveranties aan strijdende partijen. In 48 uur is dat uitgangspunt overboord gegaan. En ook de voorzichtigheid bij economische sancties is plotseling verdwenen. Duitsland heeft gisteren besloten actief deel te nemen aan het bewapenen van Oekraïne. Duitsland zal Oekraine 1.000 antitankwapens en 500 grond-luchtraketten leveren. Om te beginnen.

De links/groene regering heeft – onder toenemende internationale en binnenlandse druk – ook de leiding genomen bij economische sancties. Die zullen er toe leiden dat Rusland geen deel meer neemt aan het normale internationale betalingsverkeer. Door die doorbraak zal Rusland ook economisch vanaf nu een paria zijn, te vergelijken met Iran en Venezuela.