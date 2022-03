Drank, seks en woede: de klachten over Nilüfer Gündogan vallen niet mee

Zowel NRC als De Telegraaf hebben gesproken met klagers over Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan. Het beeld rijst van een heftige, enigszins gestoorde vrouw. Zo was er de avond toen ze niet was gekozen tot lijsttrekker.

NRC: "Die avond had Gündogan te veel gedronken, zeggen verschillende getuigen. Ze lag op de grond, volgens een aanwezige 'ontroostbaar'. Ze zagen dat ze mensen om de hals viel, over haar seksleven praatte. Een van de Volters, een man, werd in zijn nek gezoend. De man had al eerder te maken gehad met ongewenst seksueel gedrag, vertelt hij.

In 2019, in de tijd van de Europese verkiezingen, had Gündogan in een dronken toestand een arm om zijn middel geslagen en volgens hem gezegd dat ze al lang geen seks meer had gehad, en zin had in seks met hem. De man zegt dat hij het eerst weglachte. Later ging hij erover nadenken. Het was intimiderend. Hetzelfde gebeurde met een andere Volter die veel met haar optrok. Die kreeg in de late avond een telefoontje, waarin Gündogan een seksueel verzoek deed. Ook hij lachte het eerst weg. Tot een andere Volter zei: ‘Gast, dit kan niet’. Die bevestigt dit verhaal.

De Telegraaf: 'Een aantal van de meldingen was van seksuele aard: volgens de partij zou Gündoğan een aantal jongere medewerkers meermaals op hun billen hebben getikt, en bij weerwoord explosief hebben gereageerd.' "Dat gebeurde zowel op de fractie als daarbuiten”, zegt een bron met kennis van zaken. Ook zou ze seksgrappen in WhatsApp-groepen van Volt hebben rondgestuurd, en avances hebben gemaakt naar jongere leden. "Zowel bij vrouwen als mannen”, zegt een andere medewerker.

In een appgroep met de naam ’Griekse Pornovilla’ heeft het Kamerlid bovendien omstreden uitspraken gedaan over ongevaccineerden. Volgens bronnen, die dat staven met bewijsstukken, suggereert Gündoğan dat de deltavariant van het coronavirus ’weleens domheid’ zou kunnen ’uitroeien’ en dat als ’win win’ betitelen."