Amerika treurt wederom vanwege bloedbad: ‘Enkel woorden, gedachten en gebeden, geen actie’

President Biden heeft een emotionele reactie gegeven op het schietdrama in Texas, waar een 18-jarige man 19 kinderen en twee volwassenen doodschoot op een basisschool. In de Verenigde Staten komen jaarlijks tienduizenden mensen om door vuurwapengeweld.

De Amerikaanse president pleitte zoals zo vaak voor strengere wapenwetgeving: “Wanneer gaan we in godsnaam in opstand komen tegen de wapenlobby? Ik ben er doodziek van. We moeten nu handelen.” Nergens ter wereld komen zoveel massale schietpartijen voor als in de Verenigde Staten. Vorige week nog schoot een 18-jarige man tien mensen dood in een supermarkt in Buffalo, New York.

Biden beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne om strengere wapenwetgeving door te voeren, maar daar is nog niets van terechtgekomen. Er is niet genoeg steun voor in de Senaat. Veel Amerikanen vinden dat Biden meer actie moet ondernemen.

Cameron Kasky overleefde in 2018 het bloedbad van Parkland, Florida. Hij vindt Bidens medeleven niet genoeg. “Als voorstanders van strengere wapenwetten hoopten we woorden te horen als ‘executive order’ (een soort ministerieel besluit). In plaats daarvan horen we enkel woorden die neerkomen op gedachten en gebeden”, zegt Kasky.

Bekende Amerikanen en politici laten allemaal weer van zich horen om hun medeleven te betuigen. Fanatieke voorstanders van het recht op wapenbezit zijn 'geschokt en diepbedroefd' en bidden tot ze een ons wegen. Maar ook na deze afschuwelijke massamoord op kleine kinderen lijkt er niks te veranderen in het conservatieve Amerika.