Rusland zet honger in als wapen en verdient miljarden aan voedselschaarste

Poetin zet hongersnood in als oorlogswapen door grote vluchtelingenstromen te creëren, miljarden extra aan graan te verdienen en de NAVO te bewegen tot verlichting van de sancties.

Het is een aangekondigde ramp: Rusland blaast de mondiale tarwedistributie op door de invasie in Oekraïne en profiteert enorm van de schaarste die ontstaat. Moedwillig bombardeert het Russische leger graansilo's, Rusland steelt Oekraïens graan en blokkeert de export van tarwe, gerst, mais en zonnebloemolie via Zwarte Zee-havens.

Normaal exporteert Oekraïne, de 'broodmand van Europa', circa 5 miljoen ton tarwe per maand. Dat is nu slechts 0,2 tot 1 miljoen ton. Dit leidt tot schaarste en grote voedselprijsstijgingen in landen als Libanon en Egypte.

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, spreekt over een verdubbeling van het aantal mensen met 'ernstige voedselonzekerheid' van 135 naar 276 miljoen. “De Russische invasie in Oekraïne vergroot en versnelt alle andere factoren: klimaatverandering, pandemie en ongelijkheid”, legt hij uit.

David Beasley, directeur van het Wereldvoedselprogramma van de VN, zegt dat 49 miljoen mensen in 43 landen direct door honger worden bedreigd. Hij voorspelt dat miljoenen zullen vluchten: “1 procent toename in honger betekent 2 procent toename in migratie.”

De EU zoekt koortsachtig naar mogelijkheden om een voedselramp te voorkomen, maar dit is niet eenvoudig. Ondertussen chanteert Poetin het Westen door alleen te willen meewerken aan heropening van de haven van Odessa als de westerse sancties worden verlicht.