‘Dit heeft Poetin nog nooit meegemaakt’

De Russische econoom Sergei Gurijew beschouwt het EU-olie-embargo als een harde economische klap voor Moskou. Hij voorspelt een sombere toekomst voor de Russische economie en de president.

Tegen de Frankfurter Allgemeine: "Het EU-olie-embargo is een zeer belangrijke beslissing die de Russische olie-export naar Europa in de loop van een half jaar met 90 procent zal verminderen. Dat zal een zeer zware slag toebrengen aan de Russische begroting. Het omleiden van zijn olie naar China en India zal ook niet gemakkelijk zijn voor Rusland, aangezien de EU de komende maanden waarschijnlijk verdere maatregelen zal opleggen tegen Russische tankers, tegen het transport van Russische olie op schepen uit andere landen en tegen het verzekeren van dergelijke transporten."

"Over zes maanden staat Vladimir Poetin voor de keuze van wie hij moet snijden in de salarissen - soldaten, ambtenaren, politieagenten - of minder banen aan zijn vrienden geven. Poetin heeft zich nog nooit in een dergelijke situatie bevonden. In het verleden, toen de olieprijs daalde, gebruikte hij de grote valutareserves. Die zijn nu bevroren. En al in april was het begrotingstekort aanzienlijk. Geëxtrapoleerd voor het jaar zou dit ongeveer 2,5 procent van het bruto binnenlands product moeten zijn. Het land geeft meer geld uit aan oorlogen en int minder belastingen van niet-olie- en gasexport. Op dit moment neemt Poetin voor veel geld nieuwe soldaten aan in arme regio's en belooft families grote sommen als ze overlijden. Maar als het begrotingstekort blijft groeien, zal Poetin geen geld meer hebben om de oorlog met de huidige intensiteit voort te zetten."

"Het zou heel goed kunnen dat als er een volledig olie- en gasembargo zou zijn, de oorlog binnen een jaar voorbij zou zijn, misschien tegen het einde van dit jaar. Want Rusland zou dan een heel groot begrotingstekort hebben. En in tegenstelling tot westerse landen, waarvoor dit niet ongebruikelijk is, kan Rusland nergens geld lenen."