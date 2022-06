Zelensky: We hebben bijna een derde van dorpen en steden heroverd

Russische troepen marcheerden 100 dagen geleden Oekraïne binnen en bezetten aanvankelijk 3.620 steden en dorpen. Daarvan zijn de nu ] 1.017 bevrijd, zegt president Zelensky.

Twaalf miljoen Oekraïners ontvluchten de plaats waar ze woonden; van hen gingen er vijf miljoen naar het buitenland.

Rusland heeft meer dan 30.000 soldaten verloren, beweert Zelensky. Westerse experts vermoeden ook zware Russische verliezen, maar vinden de cijfers in Kiev te hoog.

De situatie rond de stad Sievjerodonetsk is wat Oekraïneor Oekraine. "De situatie is moeilijk, maar het is beter dan gisteren. En het is onder controle", zegt plaatsvervangend stafchef Oleksiy Hromow. Er zijn zeer bloedige straatgevechten. Oekraïense autoriteiten hadden eerder aangekondigd dat de stad grotendeels in handen was van Russische troepen. Het Oekraïense hoofd van de regering in Luhansk, Serhiy Hajdaj, meldt echter ook succesvolle commando-acties van de verdedigers.