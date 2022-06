De opties van Zelensky zijn allemaal verschrikkelijk

Volodymyr Zelensky heeft een probleem. De president van Oekraïne zei in een interview met de Financial Times dat "de overwinning moet worden behaald op het slagveld". Hij staat open voor onderhandelingen, maar alleen rechtstreeks met de Vladimir Poetin.

Een patstelling met Rusland is voor hem ook geen optie, er zijn plannen om alle bezette gebieden te heroveren, wat waarschijnlijk ook betekent het Krim-schiereiland, dat sinds 2014 bezet is. De militaire middelen hiervoor ontbreken momenteel echter en het lijkt ook enige tijd te duren voordat wapenleveranties uit het Westen in grote hoeveelheden Oekraïne bereiken. Het Oekraïense tegenoffensief dat enkele weken geleden in juni werd aangekondigd, is in ieder geval nergens te bekennen, zegt een analyse van de Suddeutsche Zeitung.

Tegelijkertijd zei Zelensky dit weekend tegen de soldaten in de bevochten Oost-Oekraïense stad Lysychansk: "Jullie hebben allemaal de overwinning verdiend - dat is het belangrijkste. Maar niet tegen elke prijs", wat zo werd geïnterpreteerd dat hij bij twijfel het leven van de soldaten zou beschermen. Dat is heel eervol, maar na al die toespraken heeft hij niet veel opties: Geen terugtocht, geen compromissen en overwinning op het slagveld - maar zonder meer soldaten op te offeren dan nodig is: dat gaat nauwelijks samen.

Alle opties die Zelensky heeft zijn verschrikkelijk: blijven vechten en elke dag tientallen Oekraïense soldaten offeren, of de Donbass opgeven, zoals onder meer de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger eiste. Maar wie garandeert dat Rusland daarmee tevreden zal zijn? Het verdere verloop van de oorlog wordt momenteel grotendeels bepaald door de vraag hoe ver Zelensky wil gaan bij de inzet van zijn troepen.