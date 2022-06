Caroline van der Plas keurt dooie pop af. Boeren hebben spijt

Met een opgehangen boerenpop boven de A1/A35 bij Azelo wilden boeren duidelijk maken dat ze (bijna?) dood zijn. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) keurt deze manier van actievoeren af. "Ik begrijp alle emoties bij boeren en met de pop willen ze symboliseren dat er slachtoffers vallen in de agrarische sector. Dat het zelfs leidt tot zelfdodingen", aldus Van der Plas, die stelt dat de sector in de top 10 staat van sectoren met het hoogste aantal zelfdodingen. "En dat is verschrikkelijk. En hoewel de emoties hoog oplopen zou ik boeren met klem willen verzoeken dit soort acties niet meer te doen."

Via Twitter reageert een van de boeren, die actief zijn onder de naam Twentse Strijders. 'Het was een eenmalige actie. Vandaag doen we weer actie op een andere manier. Namens de groep wil ik medeleven betuigen aan ieder die dit als pijnlijk heeft ervaren. Het was van onze kant een wanhopige schreeuw om hulp. Excuus namens Strijders Twente'.